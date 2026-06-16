ULTIME NOTIZIE 16 GIUGNO 2026

G7, Brigitte Macron porta i "consorti" dei leader in visita a Yvoire

Roma, 16 giu. (askanews) - Mentre i leader del G7 sono impegnati a Evian in diversi vertici e bilaterali, le rispettivi mogli e mariti si godono il soggiorno, accompagnati dalla first Lady francese, Brigitte Macron, nel villaggio di Yvoire (Alta Savoia), considerato tra "i più bei villaggi della Francia", situato a una trentina di chilometri da Evian.

Dalla moglie del cancelliere tedesco Merz a quella del primo ministro del Canada, passando per la consorte del primo ministro britannico Starmer e quella del presidente del Kenya, fino al marito della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, tutti a passeggio nella giornata di bel tempo tra le vette della pittoresca cittadina medievale.

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