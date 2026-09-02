ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2026

G20 sull'IA, protesta contro big tech e corsa ai data center

Chapel Hill (North Carolina), 2 set. (askanews) - Manifestanti contro la rapida espansione dell'intelligenza artificiale si sono radunati a Chapel Hill, in North Carolina, davanti alla sede del G20 Innovation Summit organizzato dagli Stati Uniti. Sui cartelli accuse a OpenAI, slogan contro Donald Trump e scritte come "Soldi per i bisogni della gente, non per la macchina da guerra". La protesta arriva mentre alcuni dei principali leader del settore, tra cui Jensen Huang di Nvidia, Mark Zuckerberg ed Elon Musk, chiedono di accelerare la costruzione di data center e delle infrastrutture energetiche necessarie a sostenere la crescita dell'IA.

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