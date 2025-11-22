ULTIME NOTIZIE 22 NOVEMBRE 2025

G20 Sudafrica, approvata all'unanimità la dichiarazione finale

Johannesburg, 22 nov. (askanews) - Al G20 di Johannesburg la dichiarazione finale è stata adottata all'unanimità dai Paesi membri, annuncia il portavoce del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya. Il testo, non ancora pubblicato, affronta temi come crescita economica, clima e sicurezza alimentare. Pretoria rivendica il risultato come un segnale di efficacia del multilateralismo.

"La dichiarazione è stata adottata all'unanimità da tutti i Paesi, senza obiezioni - ha detto Magwenya -. È il risultato di un anno di lavoro condiviso." "È una grande conquista per il multilateralismo e per il Sud globale, considerando il linguaggio e le molte questioni affrontate nel documento."

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi