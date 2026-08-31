ULTIME NOTIZIE 31 AGOSTO 2026

G20, gli Usa all'Iran: economia può crollare in poche settimane

Milano, 31 ago. (askanews) - I funzionari finanziari del G20 si sono riuniti ad Asheville, in North Carolina, mentre gli Stati Uniti esercitano pressioni sull'Iran in merito alla sua economia, e i partner europei hanno segnalato che manterranno le sanzioni e discuteranno di possibili ulteriori misure. Anche i funzionari britannici e canadesi hanno chiesto una maggiore cooperazione internazionale e condizioni di parità per sostenere la crescita e gli investimenti globali.

Sul potenziale collasso dell'economia iraniana, secondo Scott Bessent, Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, "il problema è che abbiamo il blocco e continueremo a esercitare pressione. Abbiamo già avuto ottime discussioni qui. E, sapete, penso che potrebbe succedere entro poche settimane o mesi. E l'economia non deve necessariamente collassare. Dobbiamo solo far sì che il regime rinsavisca".

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