Furgone contro barricata di sicurezza, area della Casa Bianca chiusa

Washington, 11 mar. (askanews) - E' scattata un'inchiesta su un veicolo che si e schiantato contro una barricata vicino alla Casa Bianca all'alba americana. Il conducente e stato catturato dagli agenti del Secret Service, quelli preposti a garantire la sicurezza del leader di turno degli Stati Uniti. Ora e sotto interrogatorio. Nessuno e stato ferito, ha spiegato il dipartimento di polizia di Washington DC, che sta indagando sull'accaduto insieme al Secret Service.

"Vari ingressi e le strade sono temporaneamente chiusi mentre le squadre svolgono il loro lavoro", ha detto Anthony Guglielmi, portavoce del Secret Service. L'incidente e avvenuto all'incrocio tra H Street e Connecticut Avenue intorno alle 6.30 locali, le 11.30 italiane, costringendo alla chiusura dell'area nel centro di Washington durante l'ora di punta del mattino. Washington è stata sottoposta a misure di sicurezza rafforzate a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.