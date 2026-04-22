Fuorisalone, Teka partecipa per la prima volta: "Emozioni domestiche"

Milano, 22 apr. (askanews) - Teka, marchio tedesco specializzato in progettazione e produzione di elettrodomestici, lavelli e rubinetti in acciaio inox, oggi è parte del Gruppo Midea e per la prima volta partecipa al Fuorisalone di Milano. Alberto Di Luzio, General Manager di Midea Italia, ha presentato ad askanews l'esposizione "Memoteca" in piazza Gal Aulenti.

"Vogliano portare emozioni ed esperienze nella quotidianità all'interno della casa - ha detto -, umanizziamo la tecnologia per vivere la cucina come identità".