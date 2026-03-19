ULTIME NOTIZIE 19 MARZO 2026

Fuorisalone, Superstudio: le novità per la Design Week 2026

Milano, 19 mar. (askanews) - Per la 26esima edizione del Fuorisalone, Superstudio presenta Superstudio Design 2026, la nuova mappa diffusa che ripensa l'esperienza della Milano Design Week. Un punto di svolta che esce dall'idea del District e crea nuovi itinerari nella città. Dal 20 al 26 aprile 2026, 30.000 mq distribuiti tra Superstudio Più, Superstudio Maxi e il nuovo Superstudio Village ospiteranno un progetto articolato in tre percorsi tematici, tre zone della città, tre visioni complementari del design contemporaneo. Laura Vella, architetto e head of Superstudio Design, ha raccontato ad askanews quello che succederà durante il Fuorisalone con Supercity e Superplayground.

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