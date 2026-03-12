Fuorisalone 2026, "Essere progetto" per raccontare un percorso

Milano, 12 mar. (askanews) - "20-26 aprile 2026, queste le date del prossimo Fuorisalone dove il design torna protagonista in città. Tema di edizione è 'Essere progetto', per noi spesso ci piace raccontare che il percorso è più importante della meta, il percorso è fatto anche di sbagli e di errori e su questo abbiamo voluto riflettere con un gruppo di aziende di designer e anche pensare alle installazioni presenti in città. Più di mille gli eventi come sempre protagonisti, oltre 300 saranno nel distretto di Brera, gli altri disseminati nelle altre parti della città. La cosa più importante per noi quest'anno è Fuorisalone Passport, un progetto che parte in via sperimentale in una selezione di eventi nel Distretto di Brera sono già più di 40 regioni, più di 5000 gli utenti iscritti". Lo ha detto ad askanews Paolo Casati, founder di Fuorisalone, presentando ad askanews l'edizione del 2026.