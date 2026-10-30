Funko a Lucca Comics, "L'effetto nostalgia avvicina anche gli adulti"

Lucca, 30 ott. (askanews) - Il collezionismo non è più soltanto un gioco da bambini. Negli ultimi anni, infatti, la passione per statuette e personaggi della cultura pop ha conquistato un pubblico sempre più adulto, trasformandosi in un fenomeno che unisce generazioni diverse. E Funko, tra i protagonisti di questo mercato, torna a Lucca Comics & Games per celebrare la sessantesima edizione della manifestazione con sette Pop! esclusivi.

"Tutto quello che riguarda il mondo del giocattolo e del collezionismo non è più riservato soltanto ai bambini, ma coinvolge sempre di più anche gli adulti - spiega Margherita Popoli, Key Account Manager di Funko per l'Italia -. Funko si inserisce perfettamente all'interno di questo fenomeno, proprio perché, grazie alle numerose licenze attive, riusciamo a raggiungere sia un pubblico di bambini, che si avvicina per la prima volta a determinati personaggi e serie televisive, sia un pubblico più adulto, soprattutto attraverso l'effetto nostalgia".

Una passione che attraversa generazioni e universi narrativi, dai grandi classici dell'animazione alle serie televisive del momento. È proprio questa capacità di intercettare pubblici diversi a rappresentare uno dei punti di forza del marchio, che negli anni ha ampliato la propria offerta: dai notissimi Funko Pop!, le statuette in vinile dedicate a personaggi reali e di fantasia, ai Bitty Pop!, che riproducono gli stessi protagonisti in formato miniaturizzato, fino agli accessori e ai prodotti di moda firmati Loungefly.

Ma in un mercato in continua evoluzione, anche la velocità con cui nascono e si diffondono le nuove tendenze è diventata determinante. "Cerchiamo sempre di stare al passo con tutti i trend di mercato, anche perché, con il fenomeno dei social media, le community si creano e si sviluppano molto velocemente - prosegue Margherita Popoli -. Per questo motivo studiamo anche quello che accade sui social e realizziamo delle produzioni che chiamiamo Quick Wins, ovvero dei Funko Pop! che vengono sviluppati e lanciati sul mercato in tempi molto rapidi, come è accaduto, per esempio, con KPop Demon Hunters. Accanto alle novità, però, rimane centrale il legame con i personaggi che hanno segnato intere generazioni. Allo stesso tempo, non dimentichiamo la nostra base, rappresentata dalle licenze più evergreen, quelle che mantengono il loro successo nel tempo, sottolinea la manager.

Un equilibrio tra nostalgia e nuove tendenze che trova proprio a Lucca Comics & Games una delle sue espressioni più significative. Lucca Comics & Games è per noi l'evento più importante dell'anno, dove possiamo osservare da vicino il fenomeno del collezionismo tra gli adulti e toccare con mano la passione che lo accompagna, afferma Margherita Popoli. Per celebrare la sessantesima edizione della manifestazione, nello stand di Piazza Santa Maria saranno disponibili sette Funko Pop! esclusivi, riconoscibili anche grazie a uno speciale adesivo commemorativo dell'anniversario applicato sulle confezioni.

La collezione spazia dall'universo di One Piece, con la principessa Nefertari Vivi e Tony Tony Chopper, a Dragon Ball Super, con Beerus. Spazio anche al mondo Marvel, con Scarlet Witch, e a quello Disney, con Stitch alle prese con una torta. Completano la selezione Anya Forger di SPY x FAMILY e Pompompurin, uno dei personaggi di Hello Kitty and Friends. Per gli appassionati di accessori, inoltre, saranno disponibili anche le spillette esclusive Loungefly a forma di muffin, ispirate a Stitch e Angel.

In occasione del festival, Funko, Netflix e Ferrero collaborano per portare a Lucca un'esperienza dedicata a One Piece con gadget e personaggi da collezione a tema. Un'occasione, dunque, per osservare da vicino un fenomeno che continua a crescere e che, tra nuove tendenze e ricordi d'infanzia, dimostra come la passione per il gioco e il collezionismo non abbia età.