Funerali Fede, il fratello Puccio: era nato con il dna del cronista

Milano, 4 set. (askanews) - "Era nato proprio con il dna del cronista", ha ricordato Puccio Fede, fratello di Emilio Fede, arrivando ai funerali nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2, Segrate, alle porte di Milano, dove il giornalista televisivo, morto a 94 anni, viveva.

"Lui ha fatto cronaca nera, stava le nottate intere in giro, a recuperare notizie - ha raccontato - alla fine poi si è messo un po' più in alto e dirigeva soltanto. Ma ha fatto la gavetta vera, quella del giornalista che correva in giro senza macchina, perché i giornalisti una volta non avevano la macchina ".

