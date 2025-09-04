ULTIME NOTIZIE 04 SETTEMBRE 2025

Funerali Fede, Brachino: per me maestro e amico, ci ha insegnato la tv

Milano, 4 set. (askanews) - "È stato il nostro maestro, ci ha insegnato la tv, abbiamo aperto la stagione dei telegiornali, ha creato la struttura produttiva e il meccanismo di un telegiornale, in un anno da tre tg si è passati a sei; Emilio è stato questo nella storia della tv. Per me è stato un maestro e un amico e l'ho frequentato, siamo rimasti amici anche nella sua lunga storia..., si è amici quando si sale e quando si scende e oggi siamo qui a rendergli omaggio".

Così il giornalista Claudio Brachino, ricordando Emilio Fede ai funerali nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2, Segrate, alle porte di Milano.

