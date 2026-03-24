Funerali Cirino Pomicino, Damilano: "Gli vorremo sempre bene"

Roma, 24 mar. (askanews) - "Io gli ho visto fare il segno della croce davanti alla bara di un giornalista con cui aveva avuto diversi conflitti, ma che certamente rispettava, Giuseppe D'Avanzo, nel silenzio, senza che nessuno lo vedesse. E così oggi lo vorrei salutare io, perché gli vorrò e gli vorremo sempre bene, ma non possiamo chiudere con la tristezza. Ci avrebbe insultato. E così aveva chiesto a Lucia (Marotta, la moglie, ndr), aveva un desiderio al suo funerale, voleva che Lucia ballasse un valzer, e noi lo ascolteremo questo valzare alla fine, il nr 2 di Sostakòvic, lo ascolteremo con la benedizione e lui questo valzer lo ballerà per sempre": così il giornalista Marco Damilano, leggendo un messaggio per ricordare l'ex storico ministro dc Paolo Cirino Pomicino, morto il 21 marzo a 86 anni, durante i funerali nella Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria a piazza Euclide a Roma.