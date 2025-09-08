ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2025

Funerali Armani, applausi e petali bianchi al passaggio del feretro

Rivalta Trebbia (Pc), 8 set. (askanews) - Applausi e petali bianchi al passaggio del carro funebre con il feretro di Giorgio Armani prima dei funerali in forma privata del grande stilista scomparso a 91 anni nella chiesa di San Martino, nel piccolo borgo piacentino di Rivalta.

La cerimonia è stata organizzata a un centinaio di chilometri a Sud di Milano, nel borgo medioevale nella valle del Trebbia, dove lo stilista ha trascorso parte della sua infanzia. Armani sarà poi sepolto nella cappella di famiglia.

