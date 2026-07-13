Funerali a Doha dell'ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa

Doha, 13 lug. (askanews) - L'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, è stato sepolto a Doha dopo la morte, annunciata domenica, all'età di 74 anni.

La preghiera funebre si è svolta dopo il tramonto nella moschea Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, alla presenza dei familiari e di numerosi cittadini. Il corpo è stato poi trasportato dal figlio e successore, l'emiro Tamim bin Hamad Al Thani, e dagli altri congiunti al cimitero di Lusail, a nord della capitale.

Hamad bin Khalifa governò il Qatar dal 1995 al 2013 ed è considerato l'artefice della trasformazione del Paese in una potenza economica e diplomatica. Durante il suo regno, il prodotto interno lordo aumentò di oltre 24 volte, grazie soprattutto allo sviluppo delle grandi riserve di gas naturale. Nel 2006 il Qatar divenne il maggiore esportatore mondiale di gas naturale liquefatto. Nel 1996 promosse inoltre la nascita dell'emittente Al Jazeera, destinata a diventare una delle reti d'informazione più influenti al mondo.

Sotto la sua guida fu promulgata nel 2004 la prima Costituzione permanente del Paese e furono introdotte elezioni municipali aperte anche alla partecipazione delle donne.

Nel 2013 Hamad bin Khalifa abdicò in favore del figlio Tamim, allora trentatreenne, in un passaggio di potere raro tra le monarchie ereditarie del Golfo.