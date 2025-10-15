ULTIME NOTIZIE 15 OTTOBRE 2025

Funerale in Israele per Guy Iluz uno ostaggio restituito da Gaza

Tel Aviv, 15 ott. (askanews) - Tante lacrime e commozioni tra le persone che hanno partecipato ai corteo funebre di Guy Iluz, i cui resti sono stati restituiti a Israele nell'ambito dell'accordo tra Hamas e Israele. Iluz è stato rapito durante l'attacco di Hamas al festival musicale Nova a Reim il 7 ottobre 2023 ed è morto in prigionia a Gaza. La sua morte è stata confermata alla fine del 2023. "Sono qui oggi per esprimere la mia tristezza, per stare con la famiglia", ha detto una donna che ha partecipato al funerale.

ESTERI
9
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi