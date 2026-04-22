ULTIME NOTIZIE 22 APRILE 2026

Funerale di massa delle vittime Hezbollah nel sud del Libano

Kfarsir (Libano), 22 apr. (askanews) - Il gruppo filo-iraniano Hezbollah ha celebrato un funerale di massa in un villaggio del Libano meridionale per 14 combattenti uccisi durante la guerra con Israele, durata oltre sei settimane. "Solo il sangue può dare vita a questa causa, non l'inchiostro, non la carta, non i compromessi", ha dichiarato la madre di uno dei combattenti, definendo i colloqui diretti tra Libano e Israele "negoziati di capitolazione". "Se qualcuno irrompesse in casa vostra, lo applaudireste mentre vi attacca? Certo che no. Vogliamo difendere le nostre case, la nostra terra e la nostra dignità", ha aggiunto Hossam, residente a Kfarsir, una zona ripetutamente colpita dai raid israeliani.

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