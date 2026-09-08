Fumetti, musica, arte e cinema: torna il Festival di Linus

Milano, 8 set. (askanews) - Dal 25 al 27 settembre torna ad Ascoli Piceno "Linus - festival del fumetto", rassegna culturale arrivata alla quinta edizione ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, con la collaborazione di Sandro Veronesi: tre giorni di appuntamenti che vogliono raccontare il fumetto in tutte le sue declinazioni, alternando ospiti, dialoghi, concerti e mostre d'arte.

"L'idea in particolare quest'anno è di capire come il fumetto si è entrato nel mondo dell'arte tout court, cioè come l'influenza del fumetto arrivi a chi scrive, a chi fa musica, nel mondo della politica, è un modo di capire come il fumetto influenzi vari linguaggi dell'arte", ha spiegato Elisabetta Sgarbi.

Fra gli ospiti del Festival, che si svolge al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il primo giorno ci sono Lorenza Di Sepio e Marco Barretta, creatori di Simple & Madama; Mario Natangelo, disegnatore satirico, protagonista di un dialogo con Sandro Veronesi, e la Bandabardò in concerto. La serata vedrà sul palco il regista Gabriele Mainetti ("Lo chiamavano Jeeg Robot," "Freaks Out" e "La città proibita"), in un confronto con Veronesi dedicato al cinema e al fumetto. A seguire un intervento di Igort, fumettista e direttore della rivista Linus. e la proiezione del film "La città proibita".

Il secondo giorno, sabato 26 settembre, nel pomeriggio, il festival ospiterà "La fisica che piace", con Vincenzo Schettini, professore di fisica e divulgatore scientifico. Lo stesso giorno, in anteprima assoluta, sarà presentata la nuova graphic novel novel "L'anomalia" del fumettista italiano Manuele Fior, vincitore del Fauve d'Or al Festival di Angouleme. Pubblicata da La nave di Teseo, l'opera è tratta dall'omonimo romanzo di Hervé Le tellier, vincitore del Premio Goncourt. Protagonisti dell'incontro Manuele Fior, Hervé Le Tellier e Sandro Veronesi. A chiudere la giornata il concerto di Raphael Gualazzi.

Domenica 27 settembre, alle ore 18.00, presso la Pinacoteca Civica, sarà invece inaugurata la mostra "Manuele Fior. L'anomalia" a cura di Luca Volpatti ed Elisabetta Sgarbi, alla presenza di Manuele Fior, Stefano Papetti ed Elisabetta Sgarbi. In serata andrà in scena lo spettacolo "Pitecus" di Flavia Mastrella e Antonio Rezza e in anteprima la proiezione di "Groppo e galoppo" di Antonio Rezza e la presentazione dell'album "Il pianto del Centauro", il primo esperimento musicale di Antonio Rezza. Un'opera sonora costruita interamente sulla voce e sulle armonie gutturali di Rezza, dove la parola lascia spazio alla vibrazione, al ritmo e alla melodia.

Il Festival quest'anno è dedicato a Anna Maria Gregorietti Gandini, scomparsa da poco. "Una grande donna che io ho conosciuto proprio arrivando a Milano, giovanissima", "tra le prime libraie in Italia a creare un laboratorio - ha spiegato Elisabetta Sgarbi - perché un conto è la libreria, un conto è una libreria-laboratorio come Milano Libri dove passavano con grande piacere e frequentemente Umberto Eco, Oreste del Buono e Laura Lepetit e lì, in questo mondo laboratorio, nascono grandi iniziative come la fondazione della Casa editrice 'La Tartaruga', dedicata alle donne e poi tante altre iniziative tra cui Linus: Anna Maria Gandini è la madre di Linus, quindi non poteva che a lei essere dedicato questo festival".