Fumarola incontra Tajani: riunione positiva, preoccupati su pensioni

Roma, 2 nov. (askanews) - Con il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, "abbiamo avuto un'interlocuzione positiva" sulla legge di bilancio, esprimendo "le nostre preoccupazioni" e mettendo in evidenza "gli aspetti positivi che corrispondono alle richieste che abbiamo fatto". Così la leader della Cisl, Daniela Fumarola, al termine della riunione nella sede di Forza Italia.

"Parlo dell'Irpef, dell'aliquota del 33% allargata fino a 55.000 euro, ma anche della detassazione dei premi di risultato per la contrattazione decentrata - ha detto - parlo degli interventi su giovani, famiglia, donne. E' chiaro che accanto a questo abbiamo espresso le nostre preoccupazioni sulle pensioni". Secondo Fumarola "i pensionati hanno bisogno di essere tutelati perché in questo tempo così complesso hanno avuto difficoltà importanti a reggere il peso dell'aumento dell'inflazione. Abbiamo parlato anche du scuola e sanità. Abbiamo trovato la disponibilità ad affrontare questi temi, ad individuare percorsi, avendo la consapevolezza che la coperta è corta. Ma confidiamo che si possa in qualche modo trovare le risorse per poter corrispondere alle attese delle persone che rappresentiamo".