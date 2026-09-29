Fujifilm punta sulla diagnostica veterinaria con la strategia FVet

Milano, 29 set. (askanews) - In tema di diagnostica veterinaria la sfida non è solo avere tecnologie sempre più avanzate, ma riuscire a farle dialogare tra loro, semplificando il lavoro del veterinario e rendendo più rapido il percorso dalla diagnosi alla decisione clinica. È quanto emerge dalla survey "Diagnostica veterinaria: strumenti, workflow e comunicazione nella pratica clinica", realizzata con il contributo non condizionante di Fujifilm Healthcare Italia e presentata in occasione del Congresso SCIVAC 2026.

L'indagine, condotta tra i medici veterinari italiani, evidenzia un settore tecnologicamente maturo, ma ancora caratterizzato da una significativa frammentazione dei percorsi diagnostici. Solo il 15% dei veterinari dichiara infatti di disporre di un workflow completamente integrato. Tra le principali criticità emergono la refertazione, l'interoperabilità tra software e i tempi necessari per completare il percorso diagnostico. E anche l'innovazione digitale dovrà rispondere a esigenze molto concrete. L'intelligenza artificiale è indicata dal 60% dei professionisti come la tecnologia destinata ad avere il maggiore impatto nei prossimi anni.

Da questa esigenza nasce FVet "Let's Lift the Clouds", la strategia europea di Fujifilm Healthcare dedicata alla medicina veterinaria. L'obiettivo è ridurre l'incertezza nel percorso diagnostico, mettendo a disposizione del veterinario informazioni affidabili direttamente in clinica e supportando decisioni più rapide. Cin una visione che punta a rendere la tecnologia sempre più vicina al professionista e al paziente, trasformando l'innovazione in uno strumento concreto per una medicina veterinaria più semplice, efficiente e integrata.