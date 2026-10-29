Fujifilm Healthcare Italia premiata da Hitachi Vantara

Roma, 29 ott. (askanews) - Dalla capacità di generare dati clinici alla necessità di archiviarli, proteggerli e renderli disponibili lungo i percorsi di cura, fino alla sostenibilità degli investimenti digitali nel tempo: è lungo questa direttrice che si sviluppa l'impegno di Fujifilm Healthcare Italia nell'evoluzione tecnologica della sanità.

L'azienda ha ricevuto da Hitachi Vantara il riconoscimento "Vertical Solution Partner of the Year FY25 EMEA", che valorizza il consolidamento di una collaborazione attiva da diversi anni nell'ambito delle infrastrutture IT, del cloud e della gestione dei dati. Un rapporto che consente di integrare le tecnologie di Healthcare IT di Fujifilm con soluzioni infrastrutturali dedicate all'archiviazione, alla gestione e alla protezione delle informazioni.

Fujifilm aveva già ottenuto nel 2023, nell'ambito dell'Hitachi Vantara Partner Program, lo status di Edge-to-Core-to-Cloud Infrastructure and Resell Partner. Un percorso che testimonia la continuità di una collaborazione sviluppata nel tempo per rispondere alle esigenze di un settore sanitario sempre più digitale e interconnesso.

Un riconoscimento, spiega Kai Fukuzawa, Presidente del Consiglio di Amministrazione di FUJIFILM Healthcare Italia, che rappresenta un motivo di grande soddisfazione e conferma il valore della collaborazione con Hitachi Vantara, nella convinzione che le partnership strategiche siano fondamentali per promuovere l'innovazione e affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione come quello sanitario.

La necessità di adottare una visione di lungo periodo della trasformazione digitale è stata al centro anche della partecipazione di Fujifilm Healthcare Italia all'Healthcare Innovation Summit, con l'intervento di Eugenio Talarico, Medical Informatics BU Manager, alla tavola rotonda dedicata alla sostenibilità della componente digitale della sanità, agli effetti del PNRR e ai possibili modelli gestionali.

Centrale come garantire che gli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) continuino a produrre valore anche dopo la conclusione della fase di finanziamento e implementazione dei progetti. La trasformazione digitale, infatti, non si esaurisce con l'acquisizione di una tecnologia o l'attivazione di una piattaforma: per tradursi in un miglioramento concreto dei servizi sanitari, richiede modelli di gestione sostenibili, manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture, sicurezza dei dati, formazione degli operatori e integrazione tra sistemi e processi.

La trasformazione digitale della sanità richiede dunque un approccio che integri tecnologia, infrastrutture, organizzazione continuità gestionale. La tecnologia crea valore quando entra davvero nel lavoro quotidiano delle strutture sanitarie e contribuisce a migliorare i percorsi di cura", è il pensiero di Davide Campari, Managing Director di Fujifilm Healthcare Italia, per il quale l'impegno è mettere in relazione innovazione diagnostica, infrastrutture digitali e competenze, affinché le informazioni siano disponibili in modo sicuro e tempestivo. Contribuendo così a una sanità più accessibile e sostenibile, con strumenti più efficaci per i professionisti e benefici concreti per i pazienti.