Fujifilm Healthcare Italia: innovazione e AI a servizio della salute

Milano, 15 ott. (askanews) - In occasione del Town Hall organizzato presso la nuova sede italiana di Fujifilm Healthcare a Milano, manager internazionali e clinici di Humanitas hanno discusso le prospettive di innovazione digitale nel settore sanitario, con particolare attenzione al ruolo dell'intelligenza artificiale e sull'importanza di mantenere il fattore umano al centro

"La tecnologia ha valore solo se restituisce valore agli esseri umani. Questo è il concetto intorno al quale abbiamo immaginato questo Town Hall", ha detto dal palco Davide Campari, Managing Director di Fujifilm Healthcare Italia.

Dopo l'introduzione di Kai Fukuzawa, presidente di Fujifilm Healthcare Italia e di Fujifilm Italia, la parola è passata a Jun Higuchi, Corporate Vice President and GM, Medical Systems Division di Fujifilm Corporation, che ha presentato la visione globale dell'azienda: crescita sostenibile, diffusione delle tecnologie Fujifilm in tutti i Paesi del mondo, sviluppo di soluzioni di imaging avanzato e AI integrate nei dispositivi, centri di screening con AI.

La tavola rotonda ha visto protagonisti tre esperti del gruppo Humanitas, che hanno offerto una visione a 360° sull'impatto dell'AI nelle loro discipline di riferimento. In particolare si è parlato di una seconda rivoluzione digitale nella radiologia, dell'impatto dell'intelligenza artificiale nell'endoscopia e dell'importanza dell'integrazione dei dati per costruire modelli predittivi di "medicina personalizzata".

L'incontro ha infine voluto mandare in modo chiaro il messaggio che l'innovazione digitale, se guidata da un approccio umano-centrico, può trasformare non solo la pratica clinica, ma l'intero sistema sanitario, dalla prevenzione alle politiche pubbliche.