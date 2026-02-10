Fujifilm Healthcare inaugura nuovo centro ricerca e sviluppo a Bolzano

Milano, 10 feb. (askanews) - Fujifilm Healthcare Italia ha annunciato il trasferimento del proprio centro di Ricerca e Sviluppo software nei nuovi spazi all'interno del NOI Techpark di Bolzano, polo di innovazione altoatesino. Il trasferimento, celebrato con un evento intitolato "Our Next Place: il futuro parte da NOI", vuole rappresentare, nell'interpretazione dell'azienda, "una nuova fase di crescita e sviluppo, fondata su una visione condivisa di innovazione applicata e sostenibile".

Per Fujifilm Healthcare la scelta di insediarsi nel NOI Techpark risponde alla volontà di collocare la Ricerca e Sviluppo all'interno di un ecosistema capace di favorire collaborazione, contaminazione tra competenze e innovazione applicata. Un contesto che mette in relazione imprese, università, centri di ricerca e startup, creando le condizioni di trasformare la ricerca in soluzioni concrete per il sistema sanitario.

I nuovi uffici di Bolzano ospitano la Business Unit di Ricerca e Sviluppo software, asset strategico per Fujifilm Healthcare, in Italia e in Europa. Il team è impegnato nello sviluppo di soluzioni digitali per la sanità con un focus su interoperabilità dei sistemi, sicurezza dei dati e sull'evoluzione delle architetture software a supporto dei flussi clinici. Le attività della unità coprono l'intero ciclo di vita del software, dalla raccolta e analisi dei requisiti clinici e di mercato, alla ricerca tecnologica e alla conformità normativa, fino allo sviluppo, test, validazione e miglioramento continuo delle soluzioni.

Il trasferimento al NOI Techpark rappresenta poi anche un investimento sulle persone: secondo Fujifilm il nuovo contesto offre opportunità di confronto, crescita e stimolo continuo per un team altamente specializzato e favorisce l'attrazione e lo sviluppo di talenti, rafforzando il legame tra ricerca, formazione e applicazione concreta delle tecnologie.

Davide Campari, Managing Director di Fujifilm Healthcare Italia, ha dichiarato che con l'apertura del nuovo centro a Bolzano "inauguriamo un nuovo modo di lavorare e di innovare".

"Il presidio di Bolzano rafforza il ruolo dell'Italia come hub strategico per lo sviluppo software Fujifilm in Europa", ha aggiunto Kai Fukuzawa, Vice President e presidente di Fujifilm Healthcare Italia e Fujifilm Italia.

All'inaugurazione del Centro ricerche erano presenti anche Philipp Achammer, assessore provinciale, Ulrich Stofner, CEO di NOI Techpark e il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati.