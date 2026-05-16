ULTIME NOTIZIE 16 MAGGIO 2026

FringeMi Festival, a Milano il teatro nei luoghi del quotidiano

Milano, 16 mag. (askanews) - FringeMI Festival 2026 si tiene a Milano dal 22 maggio al 6 giugno 2026 confermando la propria vocazione: portare teatro, musica, performance e arti dal vivo fuori dagli spazi convenzionali, nei quartieri e nei luoghi della vita quotidiana. Quest'anno per la prima volta con una durata di oltre due settimane. 224 eventi in spazi diversissimi tra loro: locali, librerie, coworking ma anche appartamenti privati, studi d'artista, la sede di una casa editrice e di una radio, vie, piazze e giardini, perfino un'edicola, per trasformare la città in un grande palcoscenico. FringeMI Festival, nato nel quartiere NoLo nel 2019 con il nome NoLo Fringe, è ormai giunto all'ottava edizione, con una partecipazione di 17 quartieri periferici di Milano a cui si aggiungono vari eventi speciali in luoghi più centrali della città.

Il direttore del festival Davide Verrazzani ha presentato ad askanews l'edizione 2026.

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