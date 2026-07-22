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Frijia (FdI): in riforma porti governance investimenti organici

Roma, 22 lug. (askanews) - "Sui problemi idrici è necessaria una visione di ampio respiro. In questa direzione il governo ha istituito una cabina di regia che lavora a provvedimenti di lungo periodo. Il tema dello spreco d'acqua coinvolge anche le aziende del settore, chiamate a garantire maggiore sicurezza, ma va considerato che la gestione idrica si sviluppa su tre livelli: il mare, dove l'acqua confluisce e che va tutelato anche per garantire navigazione e commerci; le acque interne dolci; il sottosuolo marino, sul quale il governo è impegnato perché vi transitano infrastrutture strategiche". Lo ha detto Maria Grazia Frijia (FdI), componente della Commissione Trasporti della Camera, intervenendo a Largo Chigi, format di Urania News. "Gli investimenti sono fondamentali. Il governo sta portando avanti la riforma dei porti con l'obiettivo di creare una governance strutturale, attraverso una società capace di convogliare gli investimenti in modo organico e coordinato".

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