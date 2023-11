Friends, primo album solista e strumentale di Pierpaolo Guerrini

Milano, 14 nov. (askanews) - Il compositore e produttore Pierpaolo Guerrini, storico collaboratore di Andrea Bocelli, festeggia oltre 30 anni di carriera con un disco, "Friends", il primo pubblicato a suo nome.

"È nato durante la pandemia, ma avevo nel cuore da tanti anni di fare un album solo mio di brani strumentali, perchè il messaggio interpretativo che si crea per i cantanti e artisti è soggetto a una formattazione discografica, invece lo strumentale ti dà molta più libertà di arrangiamenti, di produzione e anche melodica e io ho voluto dare questa libertà e leggerezza che rende questo lavoro più fruibile all'ascolto e anche più bello e interessante".

Ricco di collaborazioni di altissimo livello internazionale con nomi della caratura di Hauser, Stephan Moccio e non poteva mancare la speciale partecipazione di Andrea Bocelli.

"Con lui è amicizia, momenti in cui ci intendiamo al volo in ogni cosa e in ogni attività sviluppiamo rapidamente quello che c'è da fare".

Un viaggio musicale e personale di tutti i partecipanti in luoghi del cuore e della mente vicini e lontani, conosciuti e ignoti, un'avventura corale che mira a coinvolgere l'ascoltatore in atmosfere che possano accompagnare riflessioni, liberare emozioni, in un mondo sonoro che imbastisce storie e che invita a raccontare e immaginare la propria.