Freezing Winds, Nato rafforza la sicurezza marittima nel Mar Baltico

Mar Baltico, 6 dic. (askanews) - Mantenere la libertà di navigazione e salvaguardare le aree marittime chiave rimane essenziale per la sicurezza: in questo senso gli Alleati stanno intensificando gli sforzi per proteggere rotte vitali e infrastrutture critiche. L'esercitazione Freezing Winds 2025, ospitata dalla Finlandia, ha riunito navi dello Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1) e altre unità alleate per addestrarsi fianco a fianco nelle rigide condizioni invernali del Mar Baltico. Per diversi giorni, forze navali, sommozzatori e squadre di contromisure mine hanno praticato operazioni congiunte per garantire la prontezza contro diverse minacce, dall'individuazione e neutralizzazione di minacce sottomarine alla risposta alle interruzioni che interessano le vitali linee di comunicazione marittime.

L'esercitazione si è svolta dal 24 novembre al 4 dicembre 2025. Anders Bay Nissen, comandante della fregata danese Niels Juel.

"Abbiamo assistito a vari incidenti successivi a quello del 2022 con il Nord Stream e ci vuole molto tempo per risolvere questi problemi. Questo è il modo migliore per prevenirli. E lo facciamo essendo presenti con le nostre forze navali e le nostre forze aeree nella regione", dice.

L'esercitazione integra l'attività di vigilanza potenziata Baltic Sentry della NATO, lanciata nel gennaio 2025 per rafforzare la sorveglianza e il monitoraggio in tutta la regione.

"Ora, la Finlandia, in quanto membro della NATO, deve abbracciare tutte le procedure NATO e la Danimarca, in quanto membro da molti anni, può offrire ai finlandesi questa esperienza. Ed è anche importante imparare dai finlandesi come proteggere l'arcipelago finlandese. È un posto difficile da navigare. Per farlo, rafforziamo la difesa dell'intero Nord nel quadro della NATO e della Cooperazione di Difesa Nordica", afferma Nissen.

Fin dalla sua istituzione, Baltic Sentry ha contribuito a scoraggiare le attività ostili e non si sono verificati danni deplorevoli alle infrastrutture sottomarine critiche del Mar Baltico, sul quale si affacciano anche la Finlandia e la Svezia, entrate nell'Alleanza dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.