ULTIME NOTIZIE 06 DICEMBRE 2025

Freezing Winds, Nato rafforza la sicurezza marittima nel Mar Baltico

Mar Baltico, 6 dic. (askanews) - Mantenere la libertà di navigazione e salvaguardare le aree marittime chiave rimane essenziale per la sicurezza: in questo senso gli Alleati stanno intensificando gli sforzi per proteggere rotte vitali e infrastrutture critiche. L'esercitazione Freezing Winds 2025, ospitata dalla Finlandia, ha riunito navi dello Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1) e altre unità alleate per addestrarsi fianco a fianco nelle rigide condizioni invernali del Mar Baltico. Per diversi giorni, forze navali, sommozzatori e squadre di contromisure mine hanno praticato operazioni congiunte per garantire la prontezza contro diverse minacce, dall'individuazione e neutralizzazione di minacce sottomarine alla risposta alle interruzioni che interessano le vitali linee di comunicazione marittime.

L'esercitazione si è svolta dal 24 novembre al 4 dicembre 2025. Anders Bay Nissen, comandante della fregata danese Niels Juel.

"Abbiamo assistito a vari incidenti successivi a quello del 2022 con il Nord Stream e ci vuole molto tempo per risolvere questi problemi. Questo è il modo migliore per prevenirli. E lo facciamo essendo presenti con le nostre forze navali e le nostre forze aeree nella regione", dice.

L'esercitazione integra l'attività di vigilanza potenziata Baltic Sentry della NATO, lanciata nel gennaio 2025 per rafforzare la sorveglianza e il monitoraggio in tutta la regione.

"Ora, la Finlandia, in quanto membro della NATO, deve abbracciare tutte le procedure NATO e la Danimarca, in quanto membro da molti anni, può offrire ai finlandesi questa esperienza. Ed è anche importante imparare dai finlandesi come proteggere l'arcipelago finlandese. È un posto difficile da navigare. Per farlo, rafforziamo la difesa dell'intero Nord nel quadro della NATO e della Cooperazione di Difesa Nordica", afferma Nissen.

Fin dalla sua istituzione, Baltic Sentry ha contribuito a scoraggiare le attività ostili e non si sono verificati danni deplorevoli alle infrastrutture sottomarine critiche del Mar Baltico, sul quale si affacciano anche la Finlandia e la Svezia, entrate nell'Alleanza dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi