Frediano Farsetti a MIA Photo Fair: "Un vestito che ci piace"

Milano, 19 mar. (askanews) - Una riflessione sulla fotografia come linguaggio capace non solo di registrare il reale, ma anche di trasformarlo:è questa l'interpretazione che la galleria d'arte Frediano Farsetti ha seguito per aderire al tema di MIA Photo Fair 2026, ossia le metamorfosi. Nello stand della fiera milanese i Farsetti hanno proposto tre fotografi che sono anche artisti: Piero Gemelli, Luca Campigotto e Antonio Biasucci. E soprattutto, anche da galleria che resta legata soprattuto all'arte moderna, hanno rinnovato l'interesse verso la fotografia.

"Ci siamo ritrovati un vestito che ci piace - ha detto ad askanews il gallerista Leonardo Farsetti - e quindi l'esperienza di MIA è un'esperienza che ci appassiona, ci stimola e non solo ci stimola a punto di vista di nuovi mercati, ma ci stimola anche perché si lavora con artisti diversi e con dei fotografi bravissimi tra cui Piero Gemelli e Campigotto, ma anche lo stesso Biasucci, sono delle nuove linfe vitali che ci stimolano molto nel dare una veste diversa al nostro marchio, questo ci piace".

Presentare la fotografia come a tutti gli effetti una manifestazione dell'arte contemporanea è stata l'idea che ha guidato MIA fin dalla sua nascita e oggi è diventata semplicemente una realtà, a cui guarda, anche dal lato delle prospettive di sviluppo del proprio business, pure una galleria che storicamente si è occupata di opere di altro tipo. "Non so se riusciremo a raggiungere i livelli dell'arte moderna - ha concluso Farsetti - però è un mondo che non può non essere guardato, perché fa parte sempre di un aspetto importante dell'arte, del nostro mondo artistico che si sviluppa sempre di più".

Mia Photo Fair BNP Paribas è aperta al Superstudio Più di Milano fino al 22 marzo.