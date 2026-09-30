Fred Dixon lancia nuova stagione Brand USA ad Amsterdam

Amsterdam, 30 set. (askanews) - Fred Dixon, presidente e CEO di Brand USA, ha aperto la Travel Week U.K. & Europe con un messaggio di ottimismo e concretezza. "Prima di iniziare, voglio riconoscere i partner importanti che aiutano la missione di Brand USA Travel Week U.K. & Europe", ha detto Dixon, ricordando che si tratta della "primissima volta" della manifestazione ad Amsterdam, "una città così speciale".

I numeri della partecipazione testimoniano il livello raggiunto dall'edizione 2026: oltre 450 delegati statunitensi, rappresentanti di più di 200 organizzazioni, e oltre 300 buyer e giornalisti provenienti da 17 Paesi. Il tema della settimana, "Building Tomorrow's Demand", riflette la strategia di Brand USA di agire come "force multiplier", estendendo la portata e l'impatto dei partner in tutto il mondo.

"E il domani inizia oggi", ha scandito Dixon.

Questa settimana segna anche l'ingresso nel nuovo anno fiscale di Brand USA, "con un budget approvato e un business plan già in atto". Dixon ha invitato i partecipanti a visitare il sito corporate rinnovato, thebrandusa.com, dove sono disponibili il piano industriale e "tanti altri strumenti utili".

Al centro della strategia c'è l'iniziativa "Get Facts, Get Going". "La nostra iniziativa "Get Facts, Get Going" fa chiarezza distinguendo i fatti dalle voci infondate, per fornire ai viaggiatori informazioni tempestive e precise sulle procedure di ingresso e sulle politiche relative ai visti per gli Stati Uniti; in questo modo, offre sia ai viaggiatori che agli operatori del settore turistico gli strumenti necessari per prenotare vacanze negli USA con sicurezza".

Realizzato un kit di risorse per i partner che aiuta a capire come integrare questi messaggi nei diversi canali di comunicazione. E alla Travel Week di Brand Usa erano presenti anche partner del Dipartimento di Stato e del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) degli Stati Uniti per rispondere a eventuali domande specifiche su visti o procedure di ingresso.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Carlo Molinari

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