Frecciarossa e Luna Rossa insieme per 38 America's Cup a Napoli

Napoli, 4 set. (askanews) - Frecciarossa, brand di Trenitalia (Gruppo FS), sarà official sponsor di Luna Rossa per la 38 America's Cup, in programma nel 2027 a Napoli. La partnership è stata presentata al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa alla presenza dell'Amministratore Delegato di Luna Rossa, Max Sirena, del Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo FS, Giuseppe Inchingolo, e del Direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia, Mario Alovisi. Per Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo FS: "Come primo gruppo industriale del Paese non potevamo non sostenere un'iniziativa così importante; ospitare l'America's Cup è una grandissima occasione e una vetrina per tutto il Paese, non soltanto dal punto di vista del turismo ma anche per mostrare le nostre eccellenze. Il Frecciarossa è un'eccellenza assoluta per velocità, per tecnologia, per innovazione, che sono poi i valori che ritroviamo anche in Luna Rossa e quindi per questo riteniamo che il connubio fra Luna Rossa e Frecciarossa sia perfetto. Frecciarossa sarà un vettore fondamentale per la riuscita dell'America's Cup".

L'accordo nasce dall'incontro tra due realtà simbolo del Made in Italy che condividono la stessa visione tecnologia d'avanguardia, velocità, performance e innovazione. Così Mario Alovisi, Direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia: "La partnership è in coerenza con il nostro obiettivo di rafforzare il brand e di trovare dei partner che abbiano lo stesso obiettivo di sostenibilità, velocità e che rappresentino questo Paese. È l'inizio di un percorso che ci vedrà, insieme a Luna Rossa, parte attiva dell'America's Cup". Un'alleanza che intreccia l'eredità centenaria di Ferrovie dello Stato con la massima espressione della tecnologia applicata alla vela, celebrando il valore degli uomini e della ricerca tecnologica italiana.

Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa: "Questa partnership con Frecciarossa credo sia molto più importante di una semplice partnership o di una sponsorship. Credo racconti un pezzo di storia importante tecnologico e di storia di uomini, perché alla fine stiamo parlando veramente di più di 100 anni di storia di Ferrovie dello Stato che si è evoluta negli anni basta vedere quello che si vede qua nel museo e Luna Rossa che rappresenta il massimo dell'espressione tecnologica applicata alla vela".

L'America's Cup 2027 rappresenterà una vetrina di risalto mondiale per Napoli e per l'intero Paese, con ricadute positive su turismo e mobilità. In questo scenario, Frecciarossa, insieme a Trenitalia e al Gruppo FS, svolgerà un ruolo chiave nella gestione dei flussi di visitatori, collegando il capoluogo campano con le principali città e integrando mobilità, sport e promozione del territorio.