Fratoianni: "Su Ceuta la reazione del governo cinica e strumentale"

Milano, 3 ago. (askanews) - "Avs chiede un'informativa della Presidente del Consiglio in quest'aula parlamentare in merito alle scelte del governo italiano sulle vicende che hanno interessato nei giorni scorsi l'enclave spagnola di Ceuta". Lo ha detto Nicola Fratoianni nell'Aula di Montecitorio ad inizio seduta. Richiesta cui si sono aggiunti anche gli altri gruppi di opposizione (Pd, M5s, Azione, Iv) ma anche Futuro Nazionale, che con il deputato Edoardo Ziello ha definito il governo "stampella della sinistra".

Per Fratoianni "la scelta e la reazione di chiudere Schengen - conclude Fratoianni - era non solo del tutto inutile, ma anche in tutta evidenza una scelta cinicamente strumentale".