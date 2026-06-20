Fratoianni: spazio per tutti c'è, non serve somma algebrica

Bologna, 20 giu. (askanews) - "C'è spazio per tutti". Così il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni risponde a margine dell'incontro "Lavoro, il cuore della democrazia" alla Festa della Fiom-Cgil di Bologna sulla possibilità di includere il centro nel campo largo.

"Da un lato ci dicono 'Non vi vedete, non vi riunite, non prendete un'iniziativa', poi ci vediamo, ci riuniamo, prendiamo un'iniziativa e ci dicono 'Ma manca quello' - spiega Fratoianni -. Poi se c'era quello ci avrebbero detto 'Ma manca quell'altro' e così via fino all'infinito".

Il centro "lo rispetto moltissimo, ma è fatto di tante iniziative - prosegue -. Quando ci sarà un indirizzo chiaro sapremo anche a chi mandare una proposta. La fase di scrittura del programma comincerà a settembre, ci sarà tempo per coinvolgere tutti coloro che hanno interesse a costruire un'alternativa".

Ma avverte: "La somma algebrica non serve a niente. Quello che serve è la coesione di una proposta che abbia al centro un punto di riferimento, la Costituzione italiana. È arrivato il momento, invece che di provare a scassarla, di attuarla e rilanciarla".