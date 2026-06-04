Fratoianni: altro che patrioti, nucleare contro interessi nazionali

Roma, 4 giu. (askanews) - "La destra italiana è sempre la stessa: si scandalizzano quando chiediamo di tassare i super ricchi ma non hanno un problema a tassare la maggioranza degli italiani con il caro energia. In questi anni potevano investire sulle energie rinnovabili che sono più sicure, più pulite, più democratiche e meno costose, hanno fatto una scelta diversa e oggi con questa scelta propagandistica sul nucleare hanno confermato di essere contro gli interessi del paese, altro che patrioti sono loro i primi ad essere contro gli interessi nazionali". Così Nicola Fratoianni durante il flash mob di Avs davanti a Montecitorio dopo l'approvazione della legge delega sul nucleare sostenibile.