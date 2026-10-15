Francorosso cambia logo e lancia DiscovHer, viaggi al femminile

Rimini, 15 ott. (askanews) - Dalle copertine sagomate di Pietro Gallina, a forma di sole e di fiocco di neve, al nuovo logo: Francorosso, settantatré anni di viaggi, cambia volto. Un carattere sottile e arioso, un simbolo ancora più astratto. "Con il rebranding che annunciamo oggi - spiega il direttore generale Tour Operating di Alpitour World, Pier Ezhaya - abbiamo voluto dare un nuovo volto a questo marchio, rinfrescarlo e renderlo più contemporaneo: dal punto di vista visivo, a partire dal logo, che è stato modernizzato, e con una serie di contenuti pensati per un cliente più moderno, al passo con i tempi".

Il nuovo capitolo si scrive anche al femminile. Si chiama DiscovHer e risponde a un desiderio in crescita: una viaggiatrice su cinque ha in programma una vacanza tra sole donne, contro il 14 per cento dell'anno scorso. "E' un target di persone che hanno le idee chiarissime su dove andare in vacanza - ricorda il direttore commerciale divisione Tour Operating di Alpitour World, Alessandro Seghi - e su quale esperienza vivere. Pensiamo che sia perfettamente in linea con le esigenze che il mercato ci esprime in questo momento: da un lato la personalizzazione dell'offerta, dall'altro, soprattutto, la possibilità di vivere qualcosa di unico".

Il cuore del progetto, però, è stare insieme. "Lanceremo itinerari pensati per le donne - prosegue Ezhaya -, non perché facciano viaggi particolarmente diversi, ma per vivere il viaggio insieme ad altre donne: fare comunità e condividere emozioni, opinioni, pensieri e un modo di viaggiare. Saranno viaggi itineranti, non stanziali, con tour e circuiti, e ci siamo affidati anche a Donnavventura, con cui abbiamo rinnovato una collaborazione già avviata negli anni scorsi perché perfettamente in linea con questo target".

Tredici itinerari dall'Irlanda al Messico, partenze da fine marzo 2027. Nei Signature Journey il gruppo viaggia con una Travel Mate di Donnavventura, e chi parte da sola può condividere la camera con un'altra viaggiatrice. La sfida ora passa dal bancone delle agenzie. "Nelle prossime due settimane - p incontreremo 2.300 agenzie in tutta Italia, con un roadshow dedicato al lancio della nostra nuova programmazione e un focus particolare su questo target. Abbiamo lavorato anche sulla visibilità nei punti vendita, realizzando materiali POP da esporre in agenzia: servono a dare il giusto risalto al prodotto e a incuriosire i clienti, che entrano, vedono la comunicazione e chiedono informazioni".

Per chi sceglie DiscovHer il viaggio comincia prima di partire, nelle chat della community.