Franco Nero riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Los Angeles, 14 feb. (askanews) - Uno dei volti del cinema italiano più amati al mondo ha finalmente ricevuto la stella sull'iconica Walk of Fame di Hollywood. Con una carriera di quasi 65 anni alle spalle, Franco Nero ha finalmente ricevuto la stella sull'iconica Walk of Fame di Hollywood. La star del cinema spaghetti western, durante la cerimonia di inaugurazione della sua stella ha raccontato: "Essendo il 18° italiano a ricevere la stella sulla Walk of Fame qui a Hollywood, non sono solo onorato, ma sono anche in ottima compagnia". L'evento ha avuto luogo durante l'undicesima edizione del Filming Italy - Los Angeles, festival ideato e diretto da Tiziana Rocca. L'attore 84enne è sposato dal 31 dicembre 2006 con l'attrice premio Oscar Vanessa Redgrave. La coppia, legata sentimentalmente dal 1966, vive tra Londra e una villa a Velletri, vicino Roma.