ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2026

Francia, violenti scontri a Parigi fra polizia e manifestanti

Milano, 6 ott. (askanews) - A Parigi, poco prima delle 16, diverse decine di persone vestite di nero hanno divelto elementi di arredo esterno dei negozi per trasformarli in proiettili, lanciandoli contro le forze dell'ordine presenti a Place de la Nation. I poliziotti in tenuta antisommossa hanno risposto lanciando un numero considerevole di lacrimogeni verso la testa del corteo.

Successivamente, i manifestanti vestiti di nero sono stati respinti all'interno del corteo o isolati nella piazza. Un incendio ha sprigionato una grande quantità di fumo nero. Alcuni negozi nei pressi della piazza hanno subito la rottura delle vetrine e alcune persone si sono impossessate di caschi da cantiere prelevandoli da un'agenzia di lavoro interinale, dopo averne forzato l'ingresso.

Sulla piazza si udivano esplosioni di mortai pirotecnici e granate tra nubi di gas lacrimogeno, mentre le forze dell'ordine impedivano al resto del corteo di accedervi. La prefettura di polizia ha riferito di aver contenuto "300 individui ostili fino a Place de la Nation", dove sono scoppiati scontri con le forze dell'ordine. Un giovane, con la testa sanguinante, è stato soccorso dagli "street medic" - manifestanti che prestano volontariamente i primi soccorsi - secondo quanto riportato da un giornalista dell'Afp.

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