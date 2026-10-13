Francia, Unione Studenti: "10 miliardi sul tavolo o non ci fermeremo"

Parigi, 13 ott. (askanews) - "Non ci fermeremo finché i 10 miliardi non saranno sul tavolo". Lo ha dichiarato ad Afp Sabrine Kharbach, portavoce del sindacato studentesco francese "Union étudiante", all'inizio del corteo parigino per l'"Atto V" del movimento degli studenti delle scuole superiori. Diverse organizzazioni studentesche hanno invitato i propri membri ad unirsi al movimento dei "gilet gialli" il 17 ottobre.

Sabrine Kharbach, portavoce dell'Union étudiante: "Ci fanno fare la spola da un ministero all'altro dicendoci 'vi ascoltiamo', ma le parole entrano da un orecchio ed escono dall'altro. Noi però diciamo loro che non cederemo, che non ci fermeremo finché non ci saranno 10 miliardi sul tavolo e finché le nostre rivendicazioni non saranno ascoltate; e la nostra mobilitazione vedrà un'adesione ancora più massiccia. Oggi ci sono liceali, insegnanti, studenti, vigili del fuoco, agricoltori. Domani, il 17 (ottobre), saremo al fianco dei 'gilet gialli' e di tutti i francesi. Non è una questione di etichette: è che i francesi ne hanno abbastanza. È quindi l'occasione per rialzare la testa dopo questi dieci anni di macronismo che ci hanno piegati tutti. Non molleremo la presa: continueremo la mobilitazione finché non avremo ottenuto ciò che chiediamo".