ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2026

Francia, un nuovo sabato di proteste: 70mila agenti mobilitati

Parigi, 6 nov. (askanews) - Città francesi blindate per la nuova mobilitazione sociale indetta da organizzazioni sindacali e giovanili, oltre che dai Gilet gialli.

A Parigi molti negozianti hanno messo pannelli e rinforzi davanti alle vetrine dopo i disordini e le attività distrutte nelle proteste precedenti. È il quarto sabato consecutivo di contestazioni. A Marsiglia agenti a pattugliare le strade anche con veicoli blindati. Il ministro degli Interni francese, Laurent Nunez, ha schierato 70mila agenti di polizia e gendarmi su tutto il territorio nazionale per possibili disordini.

"Il rischio è esattamente lo stesso di quello registrato nei sabati precedenti", ha dichiarato durante una conferenza stampa a Parigi, segnalando la presenza sui social network di appelli "alla violenza", "ai blocchi" e "alla rivoluzione, all'insurrezione", provenienti da gruppi radicali dell'ultrasinistra e dell'estrema sinistra.

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