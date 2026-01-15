Francia: "Ue deve assumersi responsabilità strategica" in Groenlandia

Riga, 15 gen. (askanews) - L'Unione Europea "deve assumersi la propria responsabilità strategica" in Groenlandia, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, poiché gli Stati Uniti ambiscono a questo territorio danese autonomo. "L'Unione Europea deve svolgere appieno il suo ruolo in Groenlandia, dove la Francia partecipa all'esercitazione militare congiunta 'Arctic Endurance'", ha aggiunto il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot durante una conferenza stampa con il suo omologo lettone.
