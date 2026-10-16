Francia, treno merci urta minibus alla Manica: 19 feriti

Pas-de-Calais, 16 ott. (askanews) - Almeno 19 persone sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto giovedì sera all'ingresso del tunnel sotto la Manica, nel nord della Francia. Lo ha annunciato la prefettura del Pas-de-Calais, precisando che l'incidente si è verificato intorno alle 20.

Secondo le prime informazioni, un minibus che trasportava passeggeri si è ribaltato su un fianco in corrispondenza di un passaggio a livello, all'ingresso del tunnel, ed è stato successivamente colpito da un treno merci.

L'incidente non ha avuto un impatto significativo sul traffico che ha avuto solo piccoli rallentamenti.