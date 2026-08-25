ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2026

Francia, tornado devasta Pomas: 39 feriti, 300 abitazioni colpite

Pomas, 25 ago. (askanews) - Una tromba d'aria si avvicina alle case, poi in pochi istanti lascia dietro di sé tetti divelti, edifici sventrati e strade devastate. Come si vede nelle immagini diffuse sui social da Jean Francois Nguyen, a Pomas, nel dipartimento francese dell'Aude, il giorno dopo il tornado si contano 39 feriti, due in condizioni gravi, e 300 abitazioni colpite, con interi quartieri letteralmente spazzati via dal vento. Nel villaggio di circa mille abitanti i soccorsi hanno lavorato tutta la notte. Stamattina mattina erano ancora impegnati 75 vigili del fuoco, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati e sulle possibili fragilità strutturali.

"Per me, come sindaco, è comunque un enorme sospiro di sollievo, perché avremmo potuto avere 20, 30 morti. Ci sono persone entrate nelle case, le case sono crollate e sono state salvate. È un miracolo - dice Hervé Giné - che non ci siano state vittime mortali. Ve lo dico: cinque ore fa al centro giovanile c'erano una decina di ragazzi che giocavano e che si sono chiusi dentro. Avremmo potuto avere quei ragazzi per strada. È davvero un miracolo". "L'asilo non c'è più. Non abbiamo più una scuola, non abbiamo più un municipio. Dovremo ricostruire insieme".

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