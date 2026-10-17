Francia, torna la protesta dei Gilet gialli: scontri a Parigi, Marsiglia e Lione

Marsiglia, 17 ott. (askanews) - In Francia è il giorno delle proteste dei "Gilet gialli", a cui si sono uniti liceali, studenti universitari, attivisti per il clima e sindacati.

L'appello a manifestare per questo 17 ottobre è circolato massicciamente sui social network. Su un sito web dedicato sono state annunciate circa 1.500 iniziative, tra manifestazioni e blocchi, in tutta la Francia. Dati che testimoniano l'intensa attività online attorno al movimento, ma non consentono di prevedere con certezza il numero di persone che scenderanno effettivamente in piazza. A Parigi dove, le autorità prevedono tra i 60.000 e i 110.000 manifestanti, le forze dell'ordne hanno lanciato lacrimogeni, e ci sono già oltre 60 fermi.

Momenti di tensione e scontri anche nelle piazze di Lione e Marsiglia.

In tutta la Francia sono circa 500 le iniziative "ipotizzate" e oltre 90 le manifestazioni "in fase di organizzazione", secondo quanto riferito dall'entourage del ministro dell'Interno Laurent Nunez. Quest'ultimo, che teme possibili "azioni fuori controllo", ha avvertito che "non saranno tollerati blocchi che interessano arterie stradali strategiche o infrastrutture di primaria importanza ed essenziali". "Qualora dovessero verificarsi gravi episodi di violenza nelle grandi città e a margine delle manifestazioni - ha minacciato ieri in un'intervista a France 2 - la polizia potrà usare granate stordenti".

Intanto sui social network, numerosi video mostrano le vetrine di negozi parigini protette da grandi pannelli di legno. Per molti commercianti, la mobilitazione dioggi rievoca dolorosi ricordi delle precedenti manifestazioni dei "gilet gialli", segnate da devastazioni e danneggiamenti. A Parigi, in particolare sugli Champs-Elysees, alcuni commercianti hanno quindi preferito mettere in sicurezza le proprie vetrine a titolo precauzionale, sebbene il corteo non sia previsto passare da qui.(Segue)