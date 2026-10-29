Francia, studenti: ministro Interno nega le violenze sui manifestanti

Parigi, 29 ott. (askanews) - A due giorni dalla nuova giornata di manifestazioni di sabato 31 ottobre, i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori e universitari si dicono "delusi" dal colloquio con il ministro dell'Interno Laurent Nunez. Denunciando un "dialogo tra sordi", hanno ribadito la loro volontà di proseguire la mobilitazione e rimproverato al ministro di rifiutarsi di riconoscere le violenze commesse contro i manifestanti.

Eliott Hostin, rappresentante dell'Accademia di Bordeaux presso il Consiglio nazionale della vita liceale:

"E se c'è una cosa che credo abbiate tutti capito qui, è che siamo delusi. Ci aspettavamo una riunione piuttosto complessa, ci aspettavamo un dibattito piuttosto arduo. Alla fine, abbiamo avuto un dialogo in cui il signor Nunez si è limitato a difendere le sue opinioni senza voler fare passi avanti su questa questione, su questi abusi da parte delle forze dell'ordine. Infatti, ogni volta che elencavamo i vari casi di abuso da parte della polizia, ogni episodio di violenza delle forze dell'ordine, ci veniva risposto che non era vero, che era falso, che il problema era altrove, che si trattava di una questione di contesto. Non ha mai voluto davvero ascoltarci per poter andare avanti insieme a noi".

Sabrine Kharbach, rappresentante dell'Union étudiante, ha aggiunto:

"Quello che siamo venuti a dirgli è che non smetteremo di mobilitarci finché le nostre rivendicazioni non saranno ascoltate, finché non avremo le nostre dieci misure e i nostri dieci miliardi sul tavolo. E finché non ci sarà l'amnistia per tutti i manifestanti e le manifestanti e per i liceali che si sono mobilitati. Finché non verrà abrogata la legge 'casseurs-payeurs', che criminalizza letteralmente i manifestanti che scendono in piazza".