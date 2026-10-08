Francia, studenti ancora in piazza: sit-in e blocchi a Parigi

Parigi, 8 ott. (askanews) - Continua la protesta degli studenti in Francia, nonostante le rassicurazioni del primo ministro Sébastien Lecornu che ha promesso di ascoltare i giovani e proseguire il dialogo negli istituti.

Davanti al liceo Hélène Boucher di Parigi è intervenuta la polizia per rompere la barricata di un centinaio di studenti su corso di Vincennes, decisi a continuare la protesta: "Andremo avanti finché non ci saranno misure chiare annunciate dal governo".

Lecornu ha cercato di calmare la situazione rivolgendosi ai liceali da Matignon, ma non ha annunciato alcuna misura concreta da parte del governo e ha rinviato a "fine ottobre" le prime decisioni.

Il ministero dell'Istruzione nazionale francese ha comunicato i tassi di partecipazione alla mobilitazione odierna per la maggior parte delle circoscrizioni scolastiche della Francia continentale e per l'isola della Riunione. Il 2,57% degli studenti delle superiori ha preso parte a blocchi o cortei. Manifestazioni sono state registrate a Parigi, Marsiglia, Lione Bordeaux e Nantes dove sono stati segnalati anche scontri tra le forze dell'ordine e gli studenti.

Nella capitale, a centinaia si sono seduti sulla strada che porta alla celebre facoltà di Paris-Pantheon-Assas bloccando la circolazione. La mobilitazione giovanile è sostenuta anche dai sindacati degli insegnanti.