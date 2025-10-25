ULTIME NOTIZIE 25 OTTOBRE 2025

Francia, socialisti minacciano caduta governo su legge bilancio 2026

Parigi, 25 ott. (askanews) - Venerdì 24 ottobre, Sébastien Lecornu ha aperto i dibattiti sul bilancio dello Stato all'Assemblea Nazionale, mentre il Partito Socialista (PS) chiedeva maggiore giustizia fiscale e minacciava di far cadere il governo in caso di fallimento. Il Primo Ministro ha riconosciuto ai deputati che il bilancio era "imperfetto" e ha chiesto che "il futuro del Paese non venga compromesso".

La manovra francese in un cul-de-sac? "Se non otterremo ciò che vogliamo in questa prima parte della legge finanziaria, ovviamente non potremo sostenere il resto e saremo costretti a votare contro e a presentare una mozione di sfiducia", afferma Olivier Faure, primo segretario del Partito socialista, mentre i deputati discutono accalorati il bilancio 2026 in Parlamento.

