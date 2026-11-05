Francia, sindacati e studenti in piazza: almeno 270.000 manifestanti

Milano, 5 nov. (askanews) - Giornata di mobilitazione nazionale in Francia, con centinaia di migliaia di persone in piazza su appello dei principali sindacati. Lavoratori e studenti hanno sfilato insieme in numerose città, chiedendo aumenti salariali e risposte al governo sulle rivendicazioni sociali. Tra i giovani, la protesta riguarda anche le condizioni di studio e la possibilità di partecipare alla mobilitazione.

"Siamo migliaia di giovani in piazza al fianco dei lavoratori ed è incoraggiante. Chiediamo di poter studiare in buone condizioni - ha dichiarato Sabrine Kharbach, portavoce dell'Union étudiante - se blocchiamo le università è perché non abbiamo il diritto di sciopero ed è un modo per permettere a tutti di mobilitarsi, manifestare e organizzarsi. È importante che studenti e lavoratori si uniscano per ottenere finalmente risposte alle nostre rivendicazioni".

Secondo il ministero dell'Interno, a metà giornata erano 270mila i manifestanti in 180 cortei, senza contare Parigi, mentre la Cgt ha parlato di oltre 250mila persone nelle sole manifestazioni promosse dai sindacati in 73 città. Tensioni sono state segnalate a Lione e incidenti a Nantes.

Nella capitale, dove erano attese decine di migliaia di persone, la Torre Eiffel è stata chiusa ai visitatori per le proteste. La Cgt ha avvertito il governo che la mobilitazione proseguirà fino a quando non arriveranno risposte alle rivendicazioni dei lavoratori. Tensione e scontri durante alcuni cortei, da Lione a Parigi, dove manifestanti e polizia si sono fronteggiati in Rue de Rivoli.