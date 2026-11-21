Parigi, 21 nov. (askanews) - Per la sesta settimana consecutiva, sindacati, organizzazioni giovanili e "gilet gialli" hanno indetto una protesta in piazza contro il caro vita, in un clima di malcontento sociale che ha assunto una dimensione europea, pur mostrando segnali di attenuazione, in Francia, proprio in occasione dei sabati di mobilitazione.

Questo "Atto VI" - come è stato definito dai "gilet gialli" - si inserisce inoltre in un'iniziativa a livello europeo, promossa da sindacati e associazioni per il diritto alla casa, che prevede azioni coordinate nell'arco di tre giorni, da venerdì a domenica.

In molte città della Francia da Lione a Lille e ovviamente a Parigi la gente è scena in piazza in un clima di tensione.