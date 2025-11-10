Francia, Sarkozy ha lasciato il carcere de La Santé in auto

Parigi, 10 nov. (askanews) - Nicolas Sarkozy ha lasciato in automobile il carcere de La Santé, nel XIV arrondissement di Parigi, dopo che la Corte d'appello ha accolto la sua richiesta di scarcerazione. L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è arrivato nella sua abitazione nel XVI arrondissement di Parigi dopo un percorso di 15 minuti in automobile. All'interno del veicolo, scortato dalla polizia, c'era anche la moglie Carla Bruni, andata a riceverlo all'uscita del penitenziario. L'ex capo dello Stato francese è tornato in libertà, sotto stretto controllo giudiziario, dopo circa tre settimane di detenzione dal 21 ottobre, dopo la condanna nel caso del finanziamento libico della sua campagna presidenziale.