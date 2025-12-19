Francia, protesta agricolotori: patate davanti alla villa di Macron

Le Touquet, 19 dic. (askanews) - La protesta degli agricoltori in Francia è arrivata fino alla villa sul mare del presidente Emmanuel Macron, a Le Touquet (Pas-de-Calais). Qui alcuni maniestanti si sono riuniti esibendo cartelli con scritto "No Mercosur" o "Stop alle tasse", scritto su una bara, per poi scaricare un camion di patate davanti alla residenza del presidente.

Alcuni sacchi di letame, pneumatici, cavoli e rami sono stati scaricati con dei cassonetti nei pressi della casa. L'azione vuole essere "simbolica", ha spiegato Benoit Hédin, vicepresidente del sindacato agricolo Fdsea del territorio di Montreuil-sur-Mer. "Manifestiamo contro l'accordo Mercosur, il taglio della PAC, la tassa sui fertilizzanti, la concorrenza sleale. È una situazione di generale insoddisfazione", ha detto.