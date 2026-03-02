ULTIME NOTIZIE 02 MARZO 2026

Francia pronta a partecipare alla difesa del Golfo

Parigi, 2 mar. (askanews) - La Francia si dice pronta a partecipare alla difesa dei Paesi del Golfo e della Giordania, colpiti da attacchi iraniani con missili e droni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot durante una conferenza stampa, richiamando gli accordi con i partner regionali e il principio di legittima difesa collettiva previsto dal diritto internazionale.

"Ai Paesi amici che sono stati deliberatamente presi di mira dai missili e dai droni dei Guardiani della Rivoluzione - ha detto Barrot - e trascinati in una guerra che non avevano scelto - Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Iraq, Bahrein, Kuwait, Oman e Giordania - la Francia esprime il suo pieno sostegno e la sua completa solidarietà. È pronta, conformemente agli accordi che la legano ai suoi partner e ai principi di legittima difesa collettiva previsti dal diritto internazionale, a partecipare alla loro difesa".

