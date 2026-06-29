ULTIME NOTIZIE 29 GIUGNO 2026

Francia, precipita un aereo da turismo: 11 morti a Tomblaine

Tomblaine, 29 giu. (askanews) - Undici persone sono morte nello schianto di un aereo da turismo avvenuto domenica a Tomblaine, vicino a Nancy, nel nord-est della Francia. Sul velivolo viaggiavano cinque istruttori, cinque allievi e il pilota esperto, che stavano effettuando un lancio di battesimo di paracadutismo. Sulle cause del disastro è stata aperta un'inchiesta, il prefetto ha parlato di una probabile "un'avaria del motore", visto che secondo quanto riferito dai testimoni, l'aereo sarebbe precipitato "in verticale" subito dopo il decollo su una zona erbosa vicino a complessi residenziali nei pressi della pista. Il ministro dell'Interno francese Laurent Nunez recatosi sul luogo dell'incidente ha elogiato i servizi di emergenza, promettendo "il sostegno della nazione" ai familiari delle vittime.

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